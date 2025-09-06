  • BIST 10729.49
Futbol oynarken rahatsızlanan 30 yaşındaki Valentine Nnaemeka Obi, hayatını kaybetti
Futbol oynarken rahatsızlanan 30 yaşındaki Obi, hayatını kaybetti

Küçük Kaymaklı’da dün saat 18.00-20.00 saatleri arasında bir halı saha içerisinde, Lefkoşa’da sakin 30 yaşındaki Valentine Nnaemeka Obi futbol oynadığı sırada aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Obi'nin cansız bedeni üzerinde görevli doktor yapılan fiziki muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.

