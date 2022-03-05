Futbol'da Şiddete Hayır!

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta, Çetinkaya Spor Kulübünün hakemlere yönelik yaptığı fiziksel saldırının yanında toplum içerisinde de fiziksel saldırıyı normalleştiren tehditkâr düşünceleri, yapıcı bir şekilde reddettiğimizi gösterme bağlamında, bugünkü oynanan maçların yaklaşık 5. dakikasında ve uygun bir anda oyunu durdurarak, “Futbolda Şiddete Hayır” pankartını açtık.

Vahim olayın Cumartesi günü olduğunu da dikkate alıp, protestonun daha anlamlı bir hal alması için pankart Cumartesi günü oynanan maçlarda açıldı.

Bizlere yönelik yapılan her türlü şiddetin önlenmesi için de caydırıcı cezaların verilmesi elzemdir. Aksi takdirde, şiddetin normalleşme riski vardır.

Hakemlere yapılan fiziksel saldırılar karşısında, “oyunu başlatanın ve durduranın yalnızca Hakem olduğunu bu protesto ile aktardığımızı düşünüyoruz”.