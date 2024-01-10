Gabriel Attal: Fransa'nın en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı

Attal, 1984 yılında François Mitterrand tarafından atandığında 37 yaşında olan Sosyalist Laurent Fabius'u bile geride bırakarak modern Fransız tarihinin en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı oldu.

Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa'yı temsil edecek olan Attal, 20 ay görevde kaldıktan sonra bugün başbakanlık görevinden istifa eden Elisabeth Borne'un yerini aldı.

Gabriel Attal kim, neden başbakan seçildi?

Gabriel Attal'ın siyasette yükselişi hızlı oldu. Ama başbakanlık pozisyonuna gelmesi Macron'un cumhurbaşkanlığı için yeterli olacak mı? Paris'ten BBC muhabiri Hugh Schofield değerlendiriyor:

Bundan 10 yıl önce Sağlık Bakanlığı'nda bir danışman olan Attal, Macron'un eski sol-sağ ayrımını yok etme ve Fransa'da siyasetin kodlarını yeniden yazma ideolojisini destekledi.