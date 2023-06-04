Galatasaray derbide Fenerbahçe’yi fena dağıttı

Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi farklı mağlup etti. Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sergilediği performansla yıldızlaşırken, Fenerbahçe mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada derbi maçta Fenerbahçe’yi konuk etti. Nef Stadı’nda oynanan derbiyi 3-0 kazanan Galatasaray, Süper Lig’i derbi galibiyeti ile kapattı.

Karşılaşma boyunca Fenerbahçe’den çok daha etkili bir oyun ortaya koyan, birçok pozisyon yakalayan Galatasaray’ı galibiyete taşıyan golleri Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe’de Luan Peres, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 85 yaparken, Fenerbahçe 77 puanda kaldı.

İKİNCİLİK TEHLİKEYE GİRDİ

Pozisyon bulmakta sıkıntı yaşayan, savunmada da aksayan Fenerbahçe, 10 kişi kaldıktan sonra oyundan tamamen koptu. Galatasaray’ın peş peşe bulduğu gollere engel olamayan sarı-lacivertliler, evinde 3-0 mağlup olduğu rakibine deplasmanda da aynı skorla boyun eğdi.

Derbi maçı kaybederek ligdeki ikincilik şansını tehlikeye sokan Fenerbahçe, son hafta maçında Beşiktaş’ın arabam.com Konyaspor’u mağlup etmesi durumunda Süper Ligi 3. sırada tamamlayacak.

PERDEYİ ZANIOLO AÇTI

Maça çok hızlı başlayan Galatasaray, peş peşe geliştirdiği ataklar sonrasında 28. dakikada öne geçti. Hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz’ın kafayla defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Nicolo Zaniolo, ceza alanında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat’ın sağından yakın köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

İlk yarı, Nicolo Zaniolo’nun kaydettiği golle 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray, ezeli rakibi karşısında etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürdü.

Karşılaşmada 61. dakika oynanırken Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Luan Peres, topla birlikte ilerleyen Nicolo Zaniolo’ya arkadan müdahalede bulununca, son adam kuralı gereğince hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

ICARDI YİNE SAHNEDE

Rakibinin eksik kalması ile rakip yarı alanda büyük boşluklar bulan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu gollerle farkı açtı.

Sahneye önce 71. dakikada son haftaların en formda ismi Mauro Icardi çıktı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza alanına gönderdiği ortasında seken topu önünde bulan Mauro Icardi, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat’ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

ZANIOLO’DAN ENFES GOL

Galatasaray, bu golden sekiz dakika sonra Nicolo Zaniolo’nun ceza sahası dışından attığı nefis golle farkı üçe çıkardı. Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nicolo Zaniolo, hızla içe kat ederek ceza yayının gerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat’ın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

BURUK’TAN ÜÇ, JESUS’TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 36’ncı haftasında 4-1 kazanarak şampiyonluğu ilan ettikleri MKE Ankaragücü maçının 11’inde 3 değişikliğe gitti. Buruk; Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens’in yerine Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Zaniolo’yı 11’de görevlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise, derbi maça Antalyaspor maçının 11’ine göre tek değişiklikle çıktı. Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Kahveci’nin yerine Diego Rossi’ye görev verdi.

STAT KAPALI GİŞE

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Satışa çıkan biletleri kısa süre içerisinde tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlarını sahaya çıkarken alkışlarla karşılayıp, ‘Şampiyon, Şampiyon’ tezahüratlarında bulundu.

IŞIL ALBEN’E PLAKET

Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe’yi konuk ettiği derbi maç öncesinde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben’e plaket verildi.

Sarı-kırmızı ekibin önemli isimlerinden Işıl Alben, geçtiğimiz günlerde aktif sporculuk hayatını bıraktığını açıklamıştı. Galatasaray ile EuroLaague, EuroCup ve lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli basketbolcuya Fenerbahçe derbisi öncesinde plaketini Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil tarafından takdim edildi. Galatasaray Kadın Basketbol A Takım Genel Menajeri Müge Erdem de sarı-kırmızılı ekibin efsanevi basketbolcusuna çiçek verdi.

Öte yandan eSüper Lig’in ilk şampiyonu olma başarısı gösteren Galatasaray’da takım kaptanı ve teknik direktörüne de plaket verildi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ

Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta ilk 11’de yer alarak kaleyi korudu.

Sarı-lacivertli ekipte kaptan Altay Bayındır’ın sakatlanmasının ardından kaleyi korumaya başlayan İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı.

SİYAH PAZUBENT İLE SAHA ÇIKTILAR

Fenerbahçe, Galatasaray maçına Yüksel Gündüz’ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile çıktı. Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski futbolcularından Yüksel Gündüz, 85 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, Nef Stadyumu’nda oynanan derbi maçta sahada Gündüz’ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile yer aldı.