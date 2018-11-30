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'Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Katarlılara satılacak'

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Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Katarlı şirketlere satılacağını ileri sürdü.
'Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Katarlılara satılacak'

AK Parti öncesi futbol kulüplerinin borcunun olmadığını öne süren Önkibar, "Oysa bugün futbolumuzun markaları olan dört büyük kulüp parasal olarak yıkımın eşiğinde. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borç toplamı 9 milyar (katrilyon) liranın üstünde" dedi.

Türk futbol kulüplerinin yüzde 95'inin batık durumda olduğunu yazan Önkibar, "Zira kulüpler bırakın borçlarını geri ödemeyi, borçlarının faizlerini bile ödeyemez durumdadır. Bu gidişat kulüplerimiz ve dolayısıyla futbolumuzun Katar ve Malezyalılara satılması sonucunu getirecektir ki, iktidarın bugüne kadar izlediği politikalar, bu zeminin yaratılması için miydi kuşkusunu bile akla getiriyor" ifadesini kullandı.

 

"Dört büyük kulübün yayın gelirleri ile borçlarını ödeyebilmesi için 13 yıl boyunda bir kuruş harcama yapmaması gerekiyor" diyen Önkibar'ın 'FB, GS, BJK ve Trabzonspor böyle satılacak' başlıklı yazısı özetle şöyle:

"3.5 milyarla (katrilyon) Fenerbahçe en çok borçlu olan kulüp. Onu 2.8 milyarla (katrilyon) Galatasaray izliyor. Üçüncü çok borçlu Beşiktaş'ın rakamı 2.1 milyar (katrilyon) Trabzonspor'un borcu 1.2 milyar (katrilyon).

Dört büyük kulübün yayın gelirleri ile borçlarını ödeyebilmesi için 13 yıl boyunda bir kuruş harcama yapmaması gerekiyor. Çok özet olarak sunduğumuz bu mali bilanço Türk futbol kulüpleri ve dolayısıyla Türk futbolunun battığının resmidir."

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