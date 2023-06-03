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Galatasaray ile Fenerbahçe 397. kez karşı karşıya

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Galatasaray ile Fenerbahçe, 114 yıllık rekabette yarın 397. kez kozlarını paylaşacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe 397. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig’de yarın yapacakları derbiyle tarihte 397. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı’nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 396 maçtan 148’ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin attığı 540 gole, Galatasaray 493 golle karşılık verdi.

LİGDE 132. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5’i berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi.

Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.

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