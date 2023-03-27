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Galatasaray, Karabağ’ı mağlup etti

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Galatasaray ve Karabağ arasındaki hazırlık maçını sarı kırmızılı ekip kazandı. Geliri depremzedelere bağışlanacak maça Azerbaycanlı futbolseverler ilgi gösterdi.
Galatasaray, Karabağ’ı mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Karabağ’la karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Azerbaycanlı FIFA hakemi Aliyar Ağayev yönetti.

Galatasaray’ın gollerini 4. dakikada Bafetimbi Gomis ile 87. dakikada penaltıdan Mauro İcardi kaydetti. Karabağ’ın golü ise 19. dakikada Redon Xhixha’dan geldi.

GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, “Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır.” başlığıyla paylaşım yaptı.

 

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı. Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi.

 

“Kardeşlik maçı” olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde “Bir millet, iki devlet”, “Türkiye seninleyiz” yazıları yer aldı.

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