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Galatasaray Nef Stadı’nda felaketin eşiğinden dönüldü!

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Galatasaray Nef Stadı’nda vinç devrildi: 3 yaralı
Galatasaray Nef Stadı’nda felaketin eşiğinden dönüldü!

Galatasaray Nef Stadyumu'nun dışında yaşanan üzücü bir kaza neticesinde 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Galatasaray NEF Stadyumu’nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Sarıyer’de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi. Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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