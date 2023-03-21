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Galatasaray ve Fenerbahçe yine birbirine girdi! MHK Başkanı Lale Orta hedefte

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Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta’nın beİN Sports üzerinden manipülasyon yaptığını iddia ediyor. Fenerbahçe, hakemlerin kendileri aleyhinde operasyona devam ettiğini öne sürüyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe yine birbirine girdi! MHK Başkanı Lale Orta hedefte

Aslında beklenen oldu diyebiliriz. Deprem felaketi sonrası Türk futbolu tek yürek görüntüsü vermişti ancak bunun yalancı bahar olduğundan endişe edenler haklı çıktı. Süper Lig yeniden başlayınca toz dumana karıştı. Hakemler yine hedefe oturtuldu.

MHK'nın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Lale Orta'nın eğitimci kimliği ile hakem tartışmalarını sonlandıracağı düşünülüyordu. Fakat tam da Orta üzerinden polemikler alev aldı.

GALATASARAY İSTİFA İSTEYECEK

Şampiyonluk için daha iddialı olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılıklı sert açıklamaları gündemde. Galatasaray bugün bir basın toplantısı düzenleyip Lale Orta'nın istifasını isteyecek. Cimbom'a göre Orta, beİN Sports üzerinden kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı. Sarı-lacivertliler ise MHK'nın değişmesine rağmen kendilerine yönelik operasyon bitmedi. Bu kısır tartışmanın kaybedeni ise belli, futbolun kendisi…

HAKEMLER İKİYE BÖLÜNMÜŞ

Peki hakemler ne kadar masum? Saha içindeki hatalarının yanı sıra hakemlik camiasının uzun süredir ikiye bölündüğünü bilmeyen yok. Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nde karşı karşıya gelen Abdurrahman Arıcı ve Serdar Çakır hakem camiasının ikiye  bölünmüşlüğünün müsebbibi. Bu güç savaşı hakemleri olumsuz etkiliyor. Bu da hangi hakemin hangi kimi desteklediğini bilen MHK'ya yani sahaya yansıyor. Kulüpler, kendi hatalarının yanında biraz da bu kaosun bedelini ödüyor.

LALE ORTA’DAN AÇIKLAMA

MHK Başkanı Lale Orta, yaşanan tartışmalara açıklık getirmek için dün akşam Riva'daki ofisinden TRT Spor'a konuk oldu. Sözlerine “Kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğim için özür diliyorum. Gündemin en önüne oturmak hiç istemedim” diyerek başlayan Orta, hiçbir programa baskı yapmadığını yinelerken Donk ile Zaniolo arasındaki pozisyonun görüntülerini değiştirttiğini söyledi.

Orta, “Başka açıdan bir görüntüyü fark ettiğimde, gerçeğin bilinmesini  istedim. Bunun dışında manipülasyonum söz konusu olamaz. MHK Başkanı'nın bir pozisyona nereden ulaştığının bir anlamı yoktur. İstediğim her pozisyonun görüntüsünü istediğim her yerden getirtme hakkım var. VAR'dan da istediğim pozisyonu çıkartabilirim” dedi.

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