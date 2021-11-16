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Galatasaray'a derbi öncesi ŞOK!

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Romanya'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı.
Galatasaray'a derbi öncesi ŞOK!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Olimpiu Morutan, sakatlığı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışma ve dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın taktik oyun üzerinde durulan ana bölümünde ise sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Morutan antrenmana katılmadı

Romanya Milli Takımı’ndan dönen Alexandru Cicâldău bugünkü antrenmanda takımla çalıştı. Romanya Milli Takımı’nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Oyuncunun idman programı hakkındaki değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.

Milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmana katılmadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

T24.

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