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Galatasaray’da bir devir kapanıyor mu? Tarihe geçen adam Muslera yol ayrımında…

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Galatasaray, bir yıl daha kontratı bulunan Muslera’nın geleceğini masaya yatırdı. Şampiyonlukla efsaneye veda edilmesi gündemde. En az bir kaleci transferi yapılacak.
Galatasaray’da bir devir kapanıyor mu? Tarihe geçen adam Muslera yol ayrımında…

Galatasaray tarihinin, Türk futbol tarihinin en çok lig şampiyonluğu kazanan, en çok kupa sevinci yaşayan yabancı futbolcusu o. Süper Lig'le tanıştığı 2011'den bu yana neredeyse rakipsizdi; ‘haksız rekabet' lakabı takıldı. Geçen sürede 14 kupa havaya kaldırdı ve biri daha yolda gibi gözüküyor. Fernando Muslera'dan bahsediyoruz ve onun Galatasaray ile futbolcu olarak şampiyonluk dansı, sona gelmiş olabilir. Cimbom, Muslera'nın geleceğini masaya yatırdı.

AİLESİYLE KARAR VERECEK

Muslera 36 yaşına geldi. Sözleşmesi 2024'te bitse de Uruguaylı efsane, geleceğini değerlendirme aşamasında. Ailesi, yöneticiler ve Okan Buruk ile görüştükten sonra karar verecek. Buna karşın sarı-kırmızılı kurmaylar, as kaleci arayışına başladı. Muslera kalsa bile takımın 1 numarası olmaya aday güçte bir kaleci transfer edilecek. Liste geniş. Türkiye'den ve Avrupa'dan tanıdık isimler Galatasaray'ın gündeminde. Detaylar haberimizde…

İŞTE GALATASARAY’IN LİSTESİ

DOMINIK LIVAKOVIC (DINAMO ZAGREB)

Hırvatistan Milli Takımı kalecisi. Fenerbahçe de 28 yaşındaki futbolcunun peşinde. Dinamo Zagreb'den ayrılmak ve daha iyi bir kontrata imza atmak istiyor. Hırvat ekibinin belirlediği bonservis 10 milyon Euro…

UĞURCAN ÇAKIR (TRABZONSPOR)

A Milli Takımımızın file bekçisinin sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılacağı bir süredir konuşuluyordu. Galatasaray resmen bu futbolcuya talip oldu. 27 yaşındaki file bekçisinin dört sezon daha kontratı bulunuyor. İngiltere'den Nothingham Forest'ın da talip olduğu bilinen yıldız eldiven el yakabilir.

LORENZO MONTIPO (VERONA)

Tıpkı Muslera gibi Galatasaray'ın yeni eldiveni İtalya'dan gelebilir. ‘Çizme'de son dönemde ismini daha çok duyuran 27 yaşındaki kaleci daha üst hedeflere oynamak için değişim istiyor. Cimbom bu transferi 5 milyon Euro dolayında bitirmeyi hedefliyor. İngiliz Bournemouth da bu ismin peşinde.

INAKI PENA (BARCELONA)

Sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı ama Galatasaray yine devrede. İki sezonluk kiralama teklifiyle Barça'nın kapısı çalınacak. 24 yaşındaki kaleci de düzenli oynama fırsatı için Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.

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