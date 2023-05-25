Galatasaray’da kasa dolacak yıldız yağacak

Galatasaray Londra'da çifte operasyon peşinde... Nelsson, Boey ve Zaniolo’yu satarak 80-85 milyon Euro’luk gelir hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu girdiyle kadroyu güçlendirecek.

Galatasaray’da günlerdir planlanan İngiltere seferi başladı. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur transfer çalışmalarına hız verdi.

Erden Timur, Londra'da hem satılacak hem de alınacak isimlerle ilgili pazarlıklar yapacak. Gündemin birinci maddesi Victor Nelsson, Boey ve Zaniolo'ya yönelik teklifler… Erden, Nelsson için Tottenham ile Boey için de Arsenal ile görüşecek. Danimarkalının serbest kalma bedeli 25 milyon Euro… Boey için 20-25 milyon Euro arası bir rakam belirlendi.

Zaniolo için de fiyat soran ekipler var. Bu futbolcunun 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli talep edilecek.

ZIYECH’TE AVANTAJ GALATASARAY’DA

Galatasaray toplamda 85 milyon Euro'luk bu operasyonu başarıyla sonuçlandırırsa son yılların en parlak kadrosunu kurmak adına adımlar atacak.

Transfer planının ikinci aşamasında Ziyech, Leandro Paredes ve Renato Sanches'in transferleri var. Erden Timur oyuncuların temsilcileriyle görüşecek. Ziyech, Beşiktaş'ın da gündeminde ama Galatasaray, bu futbolcuyu bonservisiyle almak istediği için çok daha avantajlı. Bonservisi PSG'de olan Paredes ön libero olarak birinci tercih.

Oyuncunun tavrın göre kulübüne resmi teklif yapılacak. Sanches için de öncellik kiralamaktan yana…