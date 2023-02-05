  • BIST 4.997,63
  • Altın 1128.278
  • Dolar 18.8012
  • Euro 20.2949
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Galatasaray’da Muslera sakatlandı

» »
Galatasaray'ın kaptanı ve tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçında ayağına aldığı darbe sonrasında sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.
Galatasaray’da Muslera sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera sakatlık geçirdi.

Uruguaylı file bekçisi 80. dakikada Bakasetas’ın sert frikiğini kurtardıktan sonra topu tamamlamak isteyen Bartra’ya engel olmak istedi. Topu uzaklaştırmayı başaran Muslera, ayağına aldığı darbe sonrasında yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından Galatasaray kaptanı için sedye istendi ve direkt olarak soyunma odasına gitti.

Fernando Muslera’nın oyundan çıkmasıyla oyuna yedek kaleci Okan Kocuk 85. dakikada oyuna dahil oldu.

Maçın ardından Galatasaray’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık’ın tartışmalı kararları!03 Şubat 2023 Cuma 15:58
  • Jorge Jesus çıldırdı, Ali Palabıyık’a tepki gösterdi! Kırmızı kart…03 Şubat 2023 Cuma 11:29
  • Beşiktaş Karagümrük deplasmanında takıldı seriyi kaybetti!01 Şubat 2023 Çarşamba 11:31
  • Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’ı istedi; imza için fedakarlık yaptı!31 Ocak 2023 Salı 14:12
  • Fenerbahçe Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzaladı30 Ocak 2023 Pazartesi 18:16
  • Galatasaray, Okan Buruk ile tarih yazıyor29 Ocak 2023 Pazar 17:36
  • Şenol Güneş, Beşiktaş’ı hayata döndürdü28 Ocak 2023 Cumartesi 15:55
  • Sertoğlu: Değirmenlik kararının artık geri dönüşü yoktur27 Ocak 2023 Cuma 22:42
  • UEFA milli takım organizasyonlarında bazı değişiklikler yapıldı26 Ocak 2023 Perşembe 11:58
  • Dursun Özbek: Başarılı olunca topyekun saldırılar başlıyor25 Ocak 2023 Çarşamba 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti