Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Maçlar 16 Eylül'de başlayacak!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, kura çekimine 4. torbadan katıldı.
Format gereği her torbadan ikişer takım aynı gruba düştü. Bu sebeple Galatasaray, Avrupa'nın güçlü takımları ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Galatasaray: Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG, Monaco (D)
PSG: Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lizbon, Newcastle
Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiacos, Monaco, Kairat
Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, GALATASARAY, Monaco
Bayern Münih: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union Saint-Gilloise, Pafos
Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Franfkurt, PSV, Marsilya, Karabağ, GALATASARAY
Inter: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Prag, Ajax, Kairat, Union SG
Chelsea: Barcelona, Benfica, Ajax, Pafos, Bayern Münih, Atalanta, Napoli, Karabağ
Borussia Dortmund: Inter, Man City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Kopenhag
Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brugge, Olympiakos, Slava Prag, Kopenhag, Newcastle
Arsenal: Bayern Münih, Inter, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat, Athletic Bilbao
Bayer Leverkusen: PSG, Man City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, Kopenhag
Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union, GALATASARAY
Benfica: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabağ, Newcastle
Atalanta: Chelsea, PSG, Club Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marilya, Athletic Bilbao, Union SG
Villarreal: Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Kopenhag, Pafos
Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco
Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, GALATASARAY, Karabağ
Club Brugge: Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Atalanta, Marsilya, Sporting, Monaco, Kairat
Marsilya: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union
Tottenham: Borussia Dortmund, Paris, Villarreal, Frankfurt, Slavia, Bodo Glimt, Kopenhag, Monaco
Bodo/Glimt: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia, Monaco, GALATASARAY
Sporting Lizbon: PSG, Bayern Münih, Brugge, Juventus, Marsilya, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao
Olympiakos: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat
Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsilya, GALATASARAY, Karabağ
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİG MAÇLARININ TARİHLERİ
1. Hafta: 16/18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
FİNALE KADAR TUR TARİHLERİ
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026
