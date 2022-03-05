Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları açıklandı

Samsung, Galaxy S22 ailesini geçen ay düzenlediği bir etkinlikle tanıtmıştı

Cihazların satış fiyatı yüksek kur nedeniyle bu sene yine oldukça ‘tuzlu‘.

Serinin en basit özelliklere sahip Galaxy S22 modeli için belirlenen fiyat 14 bin 500 lira.

Galaxy S22+, 19 bin liralık etiket fiyatı ile gelirken, en donanımlı model galaxy S22 Ultra‘nın fiyatı 23 bin lira.

Cihazların depolama kapasitesinin artması durumundaysa fiyat daha yükseliyor.

En düşük 128 GB’lik gelen Ultra modelde 512 GB’lik seçeneğe sahip olmak isteyenlerin 25 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.