Gardiyanoğlu: İsias bir enkaz değil, bir cinayet alanıdır

Adıyaman'da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite üyelerinden Sadık Gardiyanoğlu, İsias Otel enkazından bir paylaşım yaptı, "İsias bir enkaz değil, bir cinayet al

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, Adıyaman’da temaslarda bulunuyor…

Komite üyesi UBP’li vekil Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün heyet olarak İsias Otel enkazını ziyaret ettiklerini belirtti.

Gardiyanoğlu, “24 yıllık bir Mimar olarak, bir müteahhit olarak şunu söyleyebilirim ki hiç teste gerek yok. İsias bir enkaz değil, bir cinayet alanıdır. 7 katlı binanın sadece kolon donatılarını inceleyerek bile net söylüyorum, 7 katlı binada ne demir donatısı nede beton hiç tamam değil. Bizlerin 2 katlı binalarımızda bile kullanmadığımız demir ebat ve miktarı ile 7 kat çıkmışlar. Bunları yapanların yatacak toprağı bile olmayacak” dedi.