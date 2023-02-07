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Gazeteci: Alihan Pehlivan, BRT’de İsias oteldeki çalışmalarla ilgili son durumu aktardı

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Gazeteci: Alihan Pehlivan, BRT’de İsias oteldeki çalışmalarla ilgili son durumu aktardı
Gazeteci: Alihan Pehlivan, BRT’de İsias oteldeki çalışmalarla ilgili son durumu aktardı

Alihan Pehlivan, BRT’de İsias oteldeki çalışmalarla ilgili son durumu aktardı: “çalışmalar devam ediyor. Enkazda, KKTC’den şu an buraya gelenlerle birlikte çalışan 170 kişi var.

Adıyaman’da yıkılan binlerce bina var. Hiç bir binada böyle bir çalışma bulunmuyor. Tüm ekipler canla başla çalışıyor. Zamana karşı yarış var.

Adıyaman’a karadan ulaşım çok zor, bu sebepten ötürü gelen ekipler de zorluklar yaşıyor. Buradaki çalışmayı küçümseyenleri hayretle izliyorum.

Hiç bir binada bu kadar yoğun bir çalışma yok. Mucize bekliyoruz, dua ediyoruz. Lütfen herkes dua etsin”

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