Gazeteci Rana Sarro'nun arabası kaçırılarak, parçalandı: Şüpheli yakalandı

Gazeteci Rana Sarro'nun aracını sabaha karşı evinin önünden kaçıran şüpheli, kampüste yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin sabıkalı ve alkollü olduğu tespit edildi.

Gazeteci Rana Sarro, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, evinin önünden arabasının kaçırıldığını ve kampüse götürülerek zarar verildiğini duyurdu.

Sarro, olay sırasında evinde uyurken aracının güpegündüz kaçırıldığını ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle aracın çekiciyle götürülmekten son anda kurtarıldığını belirtti.

Polis, şüphelinin daha önce uyuşturucu suçundan sabıkalı olduğunu ve olay sırasında alkollü olduğunu tespit etti.

Rana Sarro'nun paylaşımı şöyle:

“Saat 05.30... Evimin önünden arabam kaçırılıyor kampüste darmadağın ediliyor beni tanıyan güvenlikler olmasa götürülmek için çekici çağrılıyor ve "araba arkadaşımın" yalanı söyleniyor.

Sabaha karşı ben evimde uyurken...

Şuanda polis karakolundayız, öğrencinin uyuşturucu suçu sabıkalı ve alkollü olduğu belirlendi.

Araç hırsızlığı suçundan tutuklandı.”