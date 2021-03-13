  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Gazeteciler Birliği:’’Özel TV’lerin ekranlarının kararması basın özgürlüğüne darbe’’

» »
KTGB’den bu gece yapılan yazılı açıklamada, KKTC’deki özel TV’lerin gece yarısından itibaren Türksat uydusundaki yayınlarınının  kararması tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Gazeteciler Birliği:’’Özel TV’lerin ekranlarının kararması basın özgürlüğüne darbe’’

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türksat uydusundan yayın yapan KKTC’deki özel televizyon kanallarının yayınlarının borç nedeniyle durdurulacak olmasının basın özgürlüğüne darbe ve basın tarihine kara bir leke olacağını belirtti. Gazeteciler Birliği, hükümetin sorunu kısa zamanda çözmesini diledi.

KTGB’den bu gece yapılan yazılı açıklamada, KKTC’deki özel TV’lerin gece yarısından itibaren Türksat uydusundaki yayınlarınının  kararması tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

“Medyanın ayakta kalması için gerekli sorumluğu üstlenmeyen gelmiş geçmiş hükümetler, Türksat’a 2018 yılından bugüne kadar borcunu ödemedi ve özel kanallar karanlığa gömülme riski altına girdi” denilen açıklamada, gün içinde uygulamaya konulan karardan basın mensuplarının şaşkınlık duyduğu kaydedildi.

“Halihazırda yayıncılıkla ilgili birçok sorun yaşayan, ekonomik dar boğazı Covid-19’la katlanan özel televizyonların, son darbeyi buradan aldığı” belirtilen açıklamada,  şu ifadeler yer aldı:

“Türksat, bugün (12.3.2021) sabah, protokol ortağı BRT’ye KKTC’deki kanalların yayınlarının gece yarısından itibaren durdurulacağını bildirdi. Başbakan Ersan Saner, bu konuda girişim yapacaklarını, Maliye Bakanlığı’nın kaynak yaratmaya çalıştığını açıkladı.

Eğer borç ödenmese Türksat, bu gece yarısı düğmeye basacak ve Kıbrıs Türk özel televizyonları kararacak. Bu olay basın tarihine kara bir leke olarak yer alacak.

Dijital karasal yayından (DVB-T) ayrılan özel kanalların halka ulaşabileceği hiçbir mecra kalmadı.”

KTGB açıklamasında, uydu yayınlarıyla ilgili geçmişteki gelişmelere de yer verilerek devletin uydu katkı payı ödemelerinin 2015’te durdurulduğu ve yapılan girişimlerle Türksat’ta Kıbrıs paketi oluşturduğu kaydedildi. BRT ile Türksat arasında imzalanan protokol gereğince, yayınla ilgili ödemeyi özel kanalların değil, BRT’nin yapacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Kanallarsa uyduya ulaşmalarına aracı olan BRT’ye ödeme yapacaktı. Devlet BRT’ye katkı payını ödemedi, BRT Türksat’a, maddi zorluk içinde olan kanallar da BRT’ye ödeme yapamadı.

Türksat geçtiğimiz aralık ayında yayınların borç nedeniyle 31 Aralık’ta kesileceğini, istenirse kanallarla ayrı ayrı protokol imzalanabileceğini bildirdi. Hükümet nezdindeki girişimle bu durum da ötelendi.

Uydu bağımlılığından dert yanan, dönüşüm çağrısı yapan, DVBT’ye sahip çıkılmasını, altyapısının güçlendirilmesi, IP tabanlı yayıncılık için adım atılmasını, haksız rekabetin önüne geçilmesini talep eden özel kanallar şimdi siyah ekrana bürünecek.

Basın özgürlüğüne de darbe vuracak bu olayın hükümet nezdinde ele alınıp en kısa zamanda çözülmesini temenni ederiz.”

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 ayda binden fazla yurttaşlık verildiği ortaya çıktı12 Mart 2021 Cuma 23:09
  • Biri 2015 yılından, diğeri Eylül 2020 den beri KKTC’de kayıtsız ikamet ediyor12 Mart 2021 Cuma 21:23
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Haksızlığı gündeme getireceğim”12 Mart 2021 Cuma 21:19
  • Tecavüz zanlısı 7 gün daha poliste tutuklu kalacak12 Mart 2021 Cuma 21:04
  • Ulukurt 3 gün tutuklu kalacak12 Mart 2021 Cuma 21:02
  • 2 uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak12 Mart 2021 Cuma 20:57
  • Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi KIBTEK ile ilgili denetim raporunu görüştü12 Mart 2021 Cuma 20:42
  • Erhürman:Kıbrıs Türk halkı ne yakın ne de uzak geleceğini öngörebiliyor12 Mart 2021 Cuma 20:33
  • 6623 test, 31'i yerel 38 pozitif vaka12 Mart 2021 Cuma 20:05
  • 31’i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı12 Mart 2021 Cuma 20:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti