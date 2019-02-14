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Gazimağusa Belediyesi 2019 yılı emlak vergisi faturalarını posta yoluyla göndermeyecek

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Gazimağusa Belediyesi 2019 yılına ait taşınmaz mal vergisi faturalarını abonelere postayla göndermeyeceğini duyurdu.
Gazimağusa Belediyesi 2019 yılı emlak vergisi faturalarını posta yoluyla göndermeyecek

Gazimağusa Belediyesi 2019 yılına ait taşınmaz mal vergisi faturalarını abonelere postayla göndermeyeceğini duyurdu.

Belediyenin Mali İşler Şubesi’nden verilen bilgide, 2019 yılına ait taşınmaz mal vergileri tarh edilirken, bu yıl emlak faturaları abonelere posta yoluyla gönderilmeyeceği için yükümlülerin Gazimağusa Belediyesi’ne başvurarak veya bankalar aracılığıyla emlak vergisi tutarlarını öğrenip ödeme yapabilecekleri belirtildi.

2019 yılının taşınmaz mal vergilerinin ilk taksiti 30 Nisan’a kadar, ikinci taksiti ise 30 Eylül tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Mez-Koop, Credit West Bank, İktisat Bankası, Akfinans Bankası, Asbank, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, İş Bankası, Üniversal Bankası, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, İktisat Bank, vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Üniversal Bank, Albank, Novabank ve Capital Bank ile Gazimağusa Belediyesi arasında kurulan sistemle ödeme yapılabilmesinin mümkün olduğu da bildirildi.

Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler Gazimağusa Belediyesi’nin 630 0 500 numaralı telefonunu arayabilir.

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