  • BIST 97.904
  • Altın 221,560
  • Dolar 5,3514
  • Euro 6,1019
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Gazimağusa Belediyesi gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştırıldı

» »
Gazimağusa Belediyesi kent genelindeki sürdürdüğü denetimlerini gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin izinleri ve işyerlerinin hijyen koşullarının denetlenmesine yoğunlaştırdı.
Gazimağusa Belediyesi gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştırıldı

Gazimağusa Belediyesi kent genelindeki sürdürdüğü denetimlerini gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin izinleri ve işyerlerinin hijyen koşullarının denetlenmesine yoğunlaştırdı. Denetimler kapsamında her işyerinin insan sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde faaliyet göstermesi ve genel hijyen kurallarına uyulmasına önem veren Belediyenin zabıta ekipleri,  işyerlerinin çalışma izinleri, çalışanların sağlık karneleri ve hijyen koşullarının uygunluğunu denetliyor. Yapılan denetimlerde 1 işyeri çalıştırma izni olmadığı, çalışanlarının sağlık karneleri yenilenmediği ve hijyen koşullarında sıkıntı olması nedeniyle mühürlendi.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, işyerlerinin çalıştırma izinlerinin ve çalışanların sağlık karnelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, belediye ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.  Hijyen başta olmak üzere herşeyin insan sağlığına uygun olması gerektiğinin ifade eden Başkan İsmail Arter, “gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde genel hijyen koşullarına uyulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz” diyerek, gıda üretimi yapan işyerlerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 200 bin TL’lik ikramiye “57801” numaralı bilete isabet etti18 Ocak 2019 Cuma 14:55
  • AB Uyum Yasa Tasarıları için Geçici Ve Özel Komite toplandı18 Ocak 2019 Cuma 14:40
  • "Asgari ücretle çalışanlar için insanca bir yaşam imkansız"18 Ocak 2019 Cuma 14:27
  • 29-31 Ocak tarihleri arasında güdümlü tanksavar atışları yapılacak18 Ocak 2019 Cuma 14:10
  • Şahali: Ticari ortakların artması üretim faaliyeti için önemli18 Ocak 2019 Cuma 14:05
  • KTOEÖS’ten eylem18 Ocak 2019 Cuma 13:50
  • 12 şişe viskiyi çalınca tutuklandı18 Ocak 2019 Cuma 13:49
  • İş yerinden 67 bin TL çaldı18 Ocak 2019 Cuma 13:46
  • Lefkoşa'da bıçaklama: Babasını bıçakladı!18 Ocak 2019 Cuma 13:43
  • Belediye görevlisi hırsızlıktan tutuklandı18 Ocak 2019 Cuma 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti