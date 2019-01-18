Gazimağusa Belediyesi gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştırıldı

Gazimağusa Belediyesi kent genelindeki sürdürdüğü denetimlerini gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin izinleri ve işyerlerinin hijyen koşullarının denetlenmesine yoğunlaştırdı. Denetimler kapsamında her işyerinin insan sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde faaliyet göstermesi ve genel hijyen kurallarına uyulmasına önem veren Belediyenin zabıta ekipleri, işyerlerinin çalışma izinleri, çalışanların sağlık karneleri ve hijyen koşullarının uygunluğunu denetliyor. Yapılan denetimlerde 1 işyeri çalıştırma izni olmadığı, çalışanlarının sağlık karneleri yenilenmediği ve hijyen koşullarında sıkıntı olması nedeniyle mühürlendi.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, işyerlerinin çalıştırma izinlerinin ve çalışanların sağlık karnelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, belediye ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Hijyen başta olmak üzere herşeyin insan sağlığına uygun olması gerektiğinin ifade eden Başkan İsmail Arter, “gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde genel hijyen koşullarına uyulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz” diyerek, gıda üretimi yapan işyerlerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti.