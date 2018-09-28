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Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü farkindalik etkinliği düzenledi

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Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, sosyal sorumluluk projesi olarak İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile bugün tenis oynadı.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü farkindalik etkinliği düzenledi

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, sosyal sorumluluk projesi olarak İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile bugün tenis oynadı. Gazimağusa Belediyesi’ne ait Tenis Tesisi’nde düzenlenen Farkındalık Etkinliğinde rehabilitasyon merkezi öğrencileri tenis eğitmenleri ile çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli saatler geçirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada,  her zaman olduğu gibi Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon etkinliğinde buluştuklarını, gençlerle bir arada olmak için her fırsatta etkinliğe geldiğini ifade etti. “Çocukların yüzündeki mutluluğu coşkuyu gördükçe onların mutluluğunu devam ettirmek adına yapılan etkinlik için teşekkür ederim ve devamını dilerim” diyen Başkan Arter, Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu’na ve ekibine, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Havva Öztenay’a ve eğitmenlere teşekkür etti.

Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu ise, farkındalık günü diye nitelendirdiği etkinlikte 4 yıldır gençlerle bir araya geldikleri ve her yıl daha da keyif alarak organizasyonu düzenlediklerini ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü olarak böyle günlerde üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Kasapoğlu, etkinliğe katılan Belediye Başkanı İsmail Arter’e ve Havva Öztenay’a teşekkür etti.

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