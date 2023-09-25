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Geçtiğimiz hafta İtfaiye 16 yangına ve 14 olaya müdahale etti

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KKTC’de İtfaiye ekiplerinin geçtiğimiz hafta 16 yangına ve 14 olaya müdahale ettiği; yangınlar sonucunda 749 bin 350 TL’lik zarar meydana geldiği açıklandı.
Geçtiğimiz hafta İtfaiye 16 yangına ve 14 olaya müdahale etti

KKTC’de İtfaiye ekiplerinin geçtiğimiz hafta 16 yangına ve 14 olaya müdahale ettiği; yangınlar sonucunda 749 bin 350 TL’lik zarar meydana geldiği açıklandı.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü’nün 18-24 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, yangınların 6’sı Lefkoşa, 5’i Gazimağusa, 2’si Güzelyurt’ta meydana gelirken, 1’er yangın da Güzelyurt, Geçitkale ve Yeşilköy’de yaşandı.

Raporda yangınların muhtemel sebepleri ise “aracın motor bölümündeki ısınmadan dolayı plastik aksamların alevlenmesi, saman öğütme makinesinden çıkan kıvılcımların samanları tutuşturması, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi, kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmarit” olarak açıklandı.

Raporda İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olaylar ise, “trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların, araçların motor bölümünde, ağaçlarda ve çatılarda mahsur kalan yavru kedilerin, su kanalı içerisine düşen yavru köpeğin ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması; yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak sıralandı.

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