Geleceğin seks robotlarının oluşturabileceği tehlikeler ne?

The Sun gazetesinin aktardığına göre Mackey, geleceğin seks robotlarının, kendilerini kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ayarlayabilmeleri için müşteriler hakkında veri toplayacağı tahmininde bulundu.

Siber suçluların, seks robotlarının donatıldığı kamera ve mikrofonlara uzaktan erişim sağlayabileceğini dile getiren uzman, toplanan verilerin şantajlarda kullanılabileceğini söyledi.

'KULLANICILAR HER ZAMAN DAHA FAZLASINI İSTİYOR'

Mackey, "Kullanıcılar her zaman akıllı cihazlardan daha yüksek performans bekler. "Güvenlik, onların ihtiyaçlarına yetişemiyor" dedi.

Seks robotları hacklemenin çok zor olmadığını bu yüzden kullanıcıların kendi güvenliğini düşünmesi gerektiğini kaydeden danışman, insanların bu tür robotları satın aldığında şifreleme imkanının olup olmadığını öğrenmesi ve fabrikanın sunduğu yerine kendi güvenilir parolaları yazması ve sık sık değiştirilmesi gerektiğini anlattı.