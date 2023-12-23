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Gemikonağı'nda Elektrik Panosu Yangına Sebep Oldu: Evdeki Eşyalar Zarar Gördü

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Gemikonağı'nda Cumali GÜLAŞLAR'a Ait Evde Elektrik Panosu Yangını: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürülen Yangında Ev Eşyaları Ciddi Zarar Gördü, Soruşturma Hala Devam Ediyor
Gemikonağı'nda Elektrik Panosu Yangına Sebep Oldu: Evdeki Eşyalar Zarar Gördü

22 Aralık 2023 tarihinde, Gemikonağı'nda yaşanan ev yangını, Cumali GÜLAŞLAR'a ait ikametgahın sakinlerini korku dolu anlara sürükledi. Saat 18:00 sularında muhtemelen elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evin çeşitli bölgelerine yayıldı.

Olay yerine hızla intikal eden İtfaiye Ekipleri, titiz bir müdahale ile yangını kontrol altına almayı başardı ancak çıkan yangın sonucu elektrik panosu, sigorta ve elektrik kabloları tamamen, ev içerisinde bulunan 1 adet üçlü çekyat koltuk ise kısmen yanarak ciddi zarar gördü

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