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Gemikonağı'nda Gece Saatlerinde Kavgaya Karışan Dört Kişi Tutuklandı

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Gemikonağı'nda Gece Saatlerinde Kavgaya Karışan Dört Kişi Tutuklandı
Gemikonağı'nda Gece Saatlerinde Kavgaya Karışan Dört Kişi Tutuklandı

10 Kasım 2024 tarihinde, gece saat 01:30 civarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde gençler arasında ciddi bir kavga yaşandı. İddiaya göre, S.D. (22), S.G. (20), F.E. (23) ve H.A. (24) isimli kişiler, caddede yürüdükleri sırada yan bakma gerekçesiyle B.D.D. (21), R.F.Ş. (22) ve B.P. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.D.D., R.F.Ş. ve B.P., S.D. ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

Kavga sırasında R.F.Ş.’nin yüzüne sert bir darbe alarak bir dişini kaybettiği, ayrıca H.A.’nın R.F.Ş.'ye küfür ettiği bildirildi. Yaşanan bu olayın ardından polis, kavga sırasında saldırıda bulunan S.D., S.G., F.E. ve H.A.’yı gözaltına aldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yetkililer bu tür olayların tekrarlanmaması adına Gemikonağı’nda güvenlik önlemlerinin arttırılacağını açıkladı.

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