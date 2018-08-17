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GG’nin Güvencesi Gençler

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Gençlik Gücü’nün iki asbaşkanı SerdalIsladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu, takıma öz kaynaktan kazandırılan genç sporcuların güven verdiğini belirttiler.
GG’nin Güvencesi Gençler

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün iki asbaşkanı Serdal Isladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu,2018-2019 Futbol Sezonu’ndaforma giyecek en az 5 genç futbolcu olacağına dikkat çektiler.

“Takımı gençleştirdik” diyen asbaşkanlar, “Bu sezon Mahmut Yumuşak, Sezgin Dağ, Aşkın Kavaklı, Tayfun Doğan ve Seyit Geçici gibi en az beş genç futbolculara daha çok forma şansı verilecek. Adında ‘Gençlik’ olan bir kulübün genç futbolculara şans tanımaması düşünülemez. Onlar bize güven veriyor, bizler de onlara güveniyoruz” şeklinde konuştular.

Yabancı Futbolcu

Yabancı futbolculardan NdueMujeci ile yollarını ayırdıklarını, DebolaOgunSeye ile birlikte yola devam etme kararı aldıklarını anımsatan asbaşkanlar SerdalIsladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu, “DebolaOgunSeye’nin yanına iki yabancı futbolcu arayışlarımız sürüyor. Uygun fiyata iki yabancı futbolcu transferi için çalışmalarımız devam ediyor” dediler.

Ekonomik Kriz

Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizden tüm spor kulüpleri gibi Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün de etkilendiğine işaret eden asbaşkanlar, bir yabancı futbolcunun kulübe maliyetinin 30-40 bin Dolar olduğunu söylediler ve tedbir alınmasını “Şart” olduğunu belirttiler.

Gerek Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve gerekse devlet yetkililerinin katkılarının gereklilik olduğunu vurguladılar. “Çözüm bulmalıyız” diyen asbaşkanlar, “Gerekirse bir süreliğine yabancı futbolcu oynatılması yasaklansın. Bir sezon süresince de olsa sponsor firmaların vergi muafiyetleri artırılsın. Hakem paralarını devlet ödesin” önerilerinde bulundular.

Hedef İlk 8

Geçtiğimiz sezon belirlenen hedefe ulaşamayan yeşil beyazlı kulüpte bu sezon hedef yine ilk 8 olarak açıklandı.

Her şeyden önce katkılarından dolayı kulübün sponsorlarına teşekkür eden Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün iki asbaşkanı SerdalIsladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu, takımın başarı borcu olduğunu ve bunun için de ilk 8’e girmenin şart olduğunu ifade ettiler.

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