Gıda analiz sonuçları açıklandı 3 ürün kusurlu bulundu

Tarım Dairesi 29 Ocak- 4 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 24 numuneden 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir
Yerli ürünlerden 14 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Ruhale Selvi’ye ait brokolide tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Limit Üstü
2
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma G.S
Temiz
3
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kırmızı Kal. Biber
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Sarı Kal. Biber
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
7
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
8
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
9
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
10
Müslüm Kartal
İthal
Elma Golden
Temiz
11
Müslüm Kartal
İthal
Elma Stk.
Temiz
12
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
13
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
14
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Stk.
Temiz
15
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma G.S
Temiz
16
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Deveci
Temiz
17
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
18
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
19
SVS Tic. Ltd.
İthal
Salatalık
Temiz
20
SVS Tic. Ltd.
İthal
Patlıcan
Temiz
21
Cahide Kılıç
İthal
Patlıcan
Temiz
22
Cahide Kılıç
İthal
Salatalık
Temiz
23
Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
24
Cahide Kılıç
İthal
Armut Deveci
Temiz
25
Serdar Öztürk
Mağusa
Pazı
Temiz
26
Ümit Coşkun
Mağusa
Domates
Temiz
27
Tahsin Dağlı
Mağusa
Domates
Temiz
28
Barış Baş
Yeşilırmak
Marul
Temiz
29
Ruhale Selvi
Yedidalga
Brokoli
Limit Üstü
30
Ruhale Selvi
Yedidalga
Domates
Limit Üstü
31
Ahmet Uzun
Karakum
Domates
Temiz
32
Ahmet Uzun
Karakum
Roka
Temiz
33
Kerim Korcan
Türkmenköy
Roka
Temiz
34
Kerim Korcan
Türkmenköy
Çicek Lahanası
Temiz
35
Hasan Beşerler
Çayönü
Domates Sera
Temiz
36
Hakan Şeker
Çayönü
Golyandro
Temiz
37
Hakan Şeker
Çayönü
Domates Sera
Temiz
38
Kerim Korcan
Türkmenköy
Brokoli
Temiz
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