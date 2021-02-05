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Gıda analiz sonuçları açıklandı 3 ürün kusurlu bulundu

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Tarım Dairesi 29 Ocak- 4 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Gıda analiz sonuçları açıklandı 3 ürün kusurlu bulundu

Tarım Dairesi 29 Ocak- 4 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 24 numuneden 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir

Yerli ürünlerden 14 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Ruhale Selvi’ye ait brokolide tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Limit Üstü

 

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

 

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Kal. Biber

Temiz

 

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sarı Kal. Biber

Temiz

 

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

7

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

 

8

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

9

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

10

Müslüm Kartal

İthal

Elma Golden

Temiz

 

11

Müslüm Kartal

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

14

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

15

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma G.S

Temiz

 

16

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

 

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Patlıcan

Temiz

 

21

Cahide Kılıç

İthal

Patlıcan

Temiz

 

22

Cahide Kılıç

İthal

Salatalık

Temiz

 

23

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

24

Cahide Kılıç

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

25

Serdar Öztürk

Mağusa

Pazı

Temiz

 

26

Ümit Coşkun

Mağusa

Domates

Temiz

 

27

Tahsin Dağlı

Mağusa

Domates

Temiz

 

28

Barış Baş

Yeşilırmak

Marul

Temiz

 

29

Ruhale Selvi

Yedidalga

Brokoli

Limit Üstü

 

30

Ruhale Selvi

Yedidalga

Domates

Limit Üstü

 

31

Ahmet Uzun

Karakum

Domates

Temiz

 

32

Ahmet Uzun

Karakum

Roka

Temiz

 

33

Kerim Korcan

Türkmenköy

Roka

Temiz

 

34

Kerim Korcan

Türkmenköy

Çicek Lahanası

Temiz

 

35

Hasan Beşerler

Çayönü

Domates Sera

Temiz

 

36

Hakan Şeker

Çayönü

Golyandro

Temiz

 

37

Hakan Şeker

Çayönü

Domates Sera

Temiz

 

38

Kerim Korcan

Türkmenköy

Brokoli

Temiz

 
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