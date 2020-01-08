Girne Belediyesi açıklama yaptı o fotoğraf 2013e ait

Yapılan duyuru şöyle:
Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Girne Rocks Otel önünde su taşkını yaşandığına dair servis edilen fotoğraf 2020 yılına ait değildir.
Söz konusu fotoğraf geçtiğimiz yıllarda meydana gelen su taşkını sırasında çekilmiştir.
2014 yılında yapılan alt yapı çalışması sonucu bölgede bir daha su taşkını yaşanmamıştır.
Sağanak yağışların ardından her yıl bölgenin su altında kaldığına dair servis edilen fotoğrafın günümüzü yansıtmadığını belirtir, vatandaşı doğru bilgilendirmek adına kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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