Girne Belediyesi “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri” Projesi Kapsamında Araç Filosunu Genişletti

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre; projenin bir parçası olan katı atık transfer istasyonu inşaatına yakın bir tarihte başlanacaktır.Transfer istasyonu faaliyetlerini desteklemek için proje kapsamında, 5 araç alınmıştır. Satın alınan araçların 2 adet çekirge 2 adet damperli kamyon ve 1 adet damperli kamyonet olduğu açıklandı.

Alımları gerçekleşmiş araçlarda, toplum kalkınması 4 hibe programı kapsamında geliştirilen iletişim ve görünürlük stratejisi şablonları kullanılarak araç giydirme çalışması yapılmıştır.

Girne Belediyesi, söz konusu projenin Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki katı atık yönetiminin iyileştirilmesini ve aynı zamanda bir transfer istasyonunun kurulumunu amaçladığını açıkladı. Bu amaca yönelik takvimlendirilmiş proje faaliyetlerinin, yaşadığımız pandemi dönemi zorluklarına rağmen devam etmekte olduğunu ve proje kapsamında gerçekleşme sözü verilen eğitim, farkındalık ve toplum bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların revize edilerek ileri bir tarihe aktarıldığı bilgisi verildi.

“Çevreci Bir Yöntem”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Transfer İstasyonu’nun atık depolama alanı olmadığını, yerel atık depolama araçlarıyla atıkların daha büyük araçlara yüklenerek, geri dönüşüm arıtma ve bertaraf için bitiş noktasına nakil edilmek üzere, geçici olarak boşaltılan bir işleme alanı olduğunu söyledi. Atık toplama hizmetlerinin verimliliğinin artacağını vurgulayarak, Kuzey sahil şeridinde katı atık yönetimi konusunda iyileşme olacağını dile getirdi.

Başkan Güngördü, programın çevre bilinci oluşturulması açısından önemine dikkat çekti. Geri dönüşüm ve yeniden kullanımın, çevreci yaklaşım açısından gerekliliğinden söz eden Güngördü, toplumun ve ülkenin gelişimine de etki eden projenin sağlıklı bir gelecek oluşturulmasına katkı koyacağının altını çizdi. Bu gibi hibe projelerinin, yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini ve buna bağlı olarak toplumun refahını artırdığını vurguladı. Bu tür programların yerel yönetimlerce olumlu yönde değerlendirilerek başvuruların takibinin devamlılığının şart olduğunu belirtti. Güngördü, Avrupa Birliği Program yöneticilerine, AB Hibe Destek ekibine ve Girne Belediyesi proje ekibine yapılan çalışmalarda göstermiş olduğu işbirliği ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.