Girne Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Törene Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, genel sekreter, dekanlar, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademisyenler, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan çevrimiçi törenin açılış konuşmasını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu yaptı.

Meslek Yemini ile Mezun Oldular

Girne Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi mezunları adına sırayla söz alan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünden Devan Jessie Aaron Rudolph ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünden Selim Fırıncıoğulları da birer konuşma yaptı.

Tören, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Denizcilik, Eğitim, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mimarlık Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin isimlerinin okunmasıyla devam etti. Sosyal Bilimler Enstitüsü Havacılık Yönetimi öğrencilerinden Abdırızak Mohamed Mohamud, Yüksek Lisans Programının ilk mezunu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Çevrimiçi düzenlenen tören, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arzu Babayiğit’in, öğrencilerden Petek Yaşlı eşliğinde tüm mezunlara meslek yeminlerini ettirmesiyle sona erdi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Bu yıl yüz yüze gelememenin hüznünü ve mezuniyet mutluluğunu bir arada yaşıyoruz.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salihoğlu, mezuniyet törenlerinin, öğrencilerin başarısının ve mutluluğunun paylaşıldığı özel etkinlikler olduğunu vurguladığı konuşmasında, mevcut koşullar nedeniyle bu yıl yüz yüze gelememenin hüznünü taşıdıklarını söyledi. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi kadrolarının gayreti ve öğrenci ailelerinin desteğiyle zorlu ve başarılı bir eğitim sürecinden sonra öğrencilerini mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Salihoğlu, konuşmasında Günsel Ailesi’ne Girne Üniversitesi’nin çağdaş ve eksiksiz bir eğitim kurumu olması için verdikleri maddi ve manevi destek için şükranlarını sundu.