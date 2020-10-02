Girne Üniversitesi 2020 YKS Ek Tercihlerinde Hedefinin Üzerinde Bir Başarıya İmza Attı

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme döneminde lisans programlarına 92 , ön lisans programlarına ise 51 kişi olmak üzere toplam 143 öğrenci Girne Üniversitesi’ni tercih etti.

Açıklamada bugün ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Girne Üniversitesi’nin 2020 YKS’de %75 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: Ek Yerleştirme Döneminde %257 oranında Artış Kaydettik

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu 2019 yılında lisans programlarında 25, ön lisans programlarında ise 17 olmak üzere toplam 42 öğrencinin Ek Yerleştirme döneminde Girne Üniversitesi’ni tercih ettiğini kaydetti ve bu yıl elde edilen %257 artışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Salihoğlu 2013 yılındaki kuruluşlarından bu yana yıllar içerisinde oluşturdukları ve ara vermeden geliştirmeyi sürdürdükleri doğru akademik altyapı ve yatırımlarla bu sonuca ulaştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 2020-2021 Akademik yılı Güz Döneminde eğitimi hem yüz yüze ve hem de çevrim içi olarak sürdüreceklerini belirterek tüm dünyayı etkisine alan pandemi sürecinde öğrencilerin akademik kayıplarını önlemek amacıyla bu kararı aldıklarını vurguladı.

Salihoğlu 2020 KKTC COVID 19 salgın sürecinin ada genelinde başarılı bir şekilde yönetebilmesinin ve “Öğrenci Dostu Ada” projesinin ilgili bakanlık tarafından hayata geçirilmesinin de öğrencilerin KKTC’yi tercih etmesinde önemli olduğunu belirterek tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.

Girne Üniversitesi’ni her zaman destekleyen Sayın Dr. Suat Günsel’e ve Günsel Ailesine müteşekkir olduklarını da ifade eden Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “ Ailemize yeni katılan öğrencilerimize adamıza ve üniversitemize hoş geldiniz diyoruz ve hem kendilerinin hem de ailelerinin gururunu paylaştığımızı bilmelerini istiyoruz.”

Ek Kontenjanlarda Girne Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler kayıt işlemlerini 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında üniversitenin web sitesi üzerinden online gerçekleştirebilecekleri gibi Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüsünde de yapabilecekler.