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Girne Üniversitesi 2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 22 Mayıs Cumartesi Günü Yapılacak

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Girne Üniversitesi’nin 2021-2022 öğretim yılı için düzenleyeceği “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 22 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. 
Girne Üniversitesi 2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 22 Mayıs Cumartesi Günü Yapılacak

Girne Üniversitesi’nin 2021-2022 öğretim yılı için düzenleyeceği “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 22 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. 

Girne Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, KKTC vatandaşları ile lise eğitimini 4 yıl boyunca kesintisiz olarak KKTC’de bulunan herhangi bir ortaöğretim kurumunda tamamlamış olan Türkiye vatandaşları, “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na başvuru yapabilecek.  

Başvurular Online veya Elden Yapılabilecek

Açıklamada toplam 420  burs kontenjanı için yapılacak sınava katılacak adayların, başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/  adresinden 21 Mayıs 2021 saat 24.00 ‘a kadar online olarak yapabilecekleri belirtildi.

Elden başvurularsa, pandemi sürecinin seyrine göre yapılması planlanan okul tanıtım günlerinde dağıtılacak veya rehber öğretmenlere ulaştırılacak formların, 20 Mayıs 2021 saat 16.00’ya kadar doldurularak Girne Üniversitesi’ne teslim edilerek yapılacak.

Ulaşım, Ücretsiz Otobüs Servisleri ile Sağlanacak

22 Mayıs 2021 Cumartesi düzenlenecek sınav için Güzelyurt Terminali ve Gazimağusa Terminali’nden saat 08.30’da, Lefkoşa Terminali ve Alsancak Belediyesi’nden 09.00’da ve Girne Barış Parkı’ndan 09.30’da ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Sınav Kaydı İçin Gerekli Belgeler

Adaylar, kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla sınava başvuru yapabilecek. Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  ve Tıp Fakültesinin de bulunduğu toplam 12 fakülte ile eğitim veren Girne Üniversitesi, öğrencilerine  yüzde 75’e varan burs imkanları sunuyor.

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