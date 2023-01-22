Girne Üniversitesi, 2022-2023 güz dönemi mezuniyet töreni, gerçekleştirildi

Girne Üniversitesi, 2022-2023 Güz Döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrencileri için Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’ında mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Başhekimler, Enstitü Müdürleri, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Öğretim Elemanları, mezunlar, 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, veliler ve misafirler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Nina Koçubey’in keman dinletisi ile devam etti. Açılış konuşmasını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun yaptığı törende, Türk öğrenciler adına Denizcilik Fakültesi, Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yiğithan Ballı konuşurken, uluslararası öğrenciler adına da Havacılık ve Uzay Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu Amos Olanrewaju David konuştu.

Konuşmaların ardından törene, 2022-2023 Akademik Yılı’nda Atama ve Yükseltilme Başvurusunda bulunarak atanmaya hak kazanan öğretim üyelerinin sertifika takdimi ile devam edildi. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin’in profesörlük unvanı aldığı törende; Turizm Fakültesi’nden Cihan Alphun, Tıp Fakültesi’nden Utku Gürhan ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Hazel Şahin Tarım, Çiğdem Bediz ve Jawad Ahmad Abu- Shennar ise yardımcı doçentliğe yükseltildi. İsimlerin atanma sertifikaları Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu tarafından verildi.

60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi mezunlarına sertifikalarının teslim edilmesi devam edilen tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından mezuniyet pastasının kesilmesi ve düzenlenen kokteyl ile son buldu.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Mezunlarımız bugün sadece birer diploma almadılar. Aynı zamanda yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler edindiler.”

Sözlerine mezunları ve ailelerini tebrik ederek başlayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, ailelerin kendilerine emanet ettikleri ciğerpareleri çocuklarını en iyi şekilde yetiştirerek bügün birer meslek sahibi olarak ailelerine teslim ettiklerini söyledi. “Mezunlarımız bugün sadece birer diploma almadılar. Aynı zamanda yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler edindiler” diyen Prof. Dr. Salihoğlu, mezunlara “Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir olgu olduğunu unutmayın. Bu yüzden hiçbir zaman öğrenmekten geri durmayın” sözleriyle seslendi. Prof. Dr. Salihoğlu konuşmasına devamla, üniversitelerin eğitim-öğretim görevleri yanında bilim üretme görevlerinin de olduğunu, bilim üreten eğitim kurumlarının dünyaya açılma, dünyada tanınma ve entegre olma imkanını yakaladıklarını belirtti. Ayrıca, bilim üreten üniversitelerin öğretim görevlilerinin gelişmesine de olanak sağladığını belirtti belirten Prof. Dr. Salihoğlu, Girne Üniversitesi’nin KKTC’de öğretim görevlisi başına en çok bilimsel yayını üreten kurum olduğunu ifade etti. Konuşmasını denizcilerin vedalaşırken kullandıkları “selametle” sözüyle sonlandıran Prof. Dr. İlkay Salihoğlu mezunlardan ve ailelerinden büyük alkış aldı.

Yiğithan Ballı: “Girne Üniversitesi’ni hiçbir zaman unutmayacağız.”

Girne Üniversitesi’nin Türk mezunları adına konuşan Denizcilik Fakültesi, Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Yiğithan Ballı ise acısıyla tatlısıyla dört yılı geçirdikleri bu kurumda hocalara minnet borçları bulunduğunu ve Girne Üniversitesi’ni hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Çağdaş bir kurumda eğitim almanın önemine vurgu yapan Ballı, ailelerinin göstermiş olduğu özverinin çok büyük olduğunu, bu özverinin karşılığını vermenin mümkün olmadığını ifade etti. Bir denizci olarak denizcilerin vedalaşma sözcüğü olan “selametle” sözüyle tüm arkadaşlarına ve hocalarına veda eden Yiğithan Ballı’ya diplomasını Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan takdim etti.

Amos Olanrewaju David: “Tüm hocalarımın önünde saygıyla eğiliyorum.”

Merzuniyet töreninde uluslararası öğrenciler adına ise Havacılık ve Uzay Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu Amos Olanrewaju David konuştu. Amos Olanrewaju David, on altı yaşında çocuk sayılacak bir yaşta Girne Üniversitesi’ne katıldığını söyleyerek, hocaların ders verme ve hayata hazırlama yanında kendilerine annelik, babalık da yaptığını vurguladı. “Tüm hocalarımın önünde saygıyla eğiliyorum” diyen Amos Olanrewaju David, kendisine destek olan arkadaşlarına ve ailesine de teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Amos Olanrewaju David’e diplomasını Rauf Raif Denktaş Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak takdim etti.