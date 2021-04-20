Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması”nda 18 Üniversite Arasında Dördüncü Oldu.

Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen “Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması”nda takım bazında 18 üniversite arasında dördüncü oldu.

Türkiye ve KKTC'deki hukuk fakültelerinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak yapılan ve bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmaya, 18 üniversiteden 21 takım ve 109 öğrenci katıldı. Yarışmada Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Gülnaz Çulha, Eda Bengisu Temel, Fatma Yılmaz ve Dilvin Tabak, yarı finale kadar yükselerek takım olarak dördüncü oldu.

Katılımcı öğrenciler, kendileri gibi genç hukukçu adaylarına henüz öğrencilik aşamasında, kurgusal bir ortamda pratik yapma imkanı sağlayan yarışmaya, Girne Üniversitesi adına katılmaktan ve böylesine önemli bir dereceye ulaşmış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geleceğin Hukukçuları Girne’de Yetişiyor

Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi güçlü akademik kadrosu ile 2016’dan bu yana geleceğin hukukçularını yetiştirmeye devam ediyor. Yargı sisteminde ulusal ve uluslararası alanda yargıçlık, savcılık kademelerinde tam bir yetkinlikle görev alabilecek, hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan, etik değerlere bağlı hukukçu kadrolar yetiştirme vizyonuyla hareket ediyor.