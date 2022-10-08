  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKorkutan veriler: Yeni Covid-19 dalgası geliyor

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu yıl eğitime başlayan geleceğin doktorları beyaz önlüklerini törenle giydi

» »
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu yıl eğitime başlayan geleceğin doktorları beyaz önlüklerini törenle giydi
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu yıl eğitime başlayan geleceğin doktorları beyaz önlüklerini törenle giydi

Yeni eğitim döneminde, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen öğrenciler Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonunda düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Beyaz önlük giyme töreni Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Genel Sekreter Fehmi Tokay, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Candan Özoğul, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Candan Özoğul’un açılış konuşmalarının ardından beyaz önlüklerini giyen  öğrenciler, Prof. Dr. Candan Özoğul’la birlikte ant içerek mesleğe ilk adımlarını attı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Öğrencilerimiz gerek temel bilimler gerekse klinik eğitimlerini çok değerli öğretim üyelerinden alacaklar. ”

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu öğrencilerin gerek temel bilimler gerekse klinik eğitimlerini çok değerli öğretim üyelerinden alacaklarını vurguladı.

gu-tip-fakultesi-beyaz-onluk-toreni-(2).jpg

Özveri gerektiren bir mesleği seçtikleri için öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, zorlu olabilecek eğitim sürecini başarıyla tamamlayacaklarından emin olduğunu kaydederek “Sizlere başarılı, aydınlık bir eğitim süreci dilerim. Umarım mezuniyetinizde de bir araya geliriz. Selametle kalın yolunuz aydınlık olsun” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Candan Özoğul: “Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dinamik ve yenilikçi bir anlayışla eğitim vermekteyiz.”

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Candan Özoğul konuşmasına, beyaz önlük giyme töreninin katılımcılarını selamlayarak başladı. Prof. Dr. Özoğul, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dinamik ve yenilikçi bir anlayışla eğitim verdiklerini dile getirerek hali hazırda ilk sınıflardaki öğrencilerin yüz yüze eğitime devam ettiğini, 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ise kampüste yer alan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde pratik eğitimlerini aldıklarını hatırlattı.

prof.-dr.-candan-ozogul.jpg

Doktor adaylarının, rengiyle saflığı temsil eden beyaz önlüklerini, ustalarının elinden giyeceğini söyleyen Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, öğrencilerin ileride ayrım gözetmeksizin insanlığa hizmet için çaba göstereceğinden kuşku duymadığını ifade etti. Bunun için icra edecekleri mesleği iyi öğrenmeleri, sorgulamaları ve hayallerini sınırlamamaları çağrısında bulundu. Prof. Dr. Candan Özoğul, ailelerinin emaneti olan gençleri üstün vasıflı öğretim üyeleriyle yetiştireceklerini söyledi ve törenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Heyecanlı ve duygusal anların bir arada olduğu tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

gu-tip-fakultesi-beyaz-onluk-toreni-(1).jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk mezunlarını görkemli bir törenle uğurladı17 Temmuz 2022 Pazar 14:11
  • Girne Üniversitesi’nde mezuniyet şöleni!30 Haziran 2022 Perşembe 14:25
  • Kırgız ressamların sergisi Tatar tarafından Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda açıldı02 Haziran 2022 Perşembe 16:59
  • GAÜ Burs sınavı 5 Haziran’da01 Haziran 2022 Çarşamba 12:13
  • Girne Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde Kuzey Kıbrıs’ın yaban hayatı ele alındı28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:59
  • Girne Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde Kuzey Kıbrıs’ın yaban hayatı ele alındı28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:16
  • “İnsana Dair Değişimin Değişmeyen İzleri” semineri26 Mayıs 2022 Perşembe 11:47
  • Girne Üniversitesi kampüsünde kan bağışı etkinliği düzenlendi24 Mayıs 2022 Salı 17:07
  • Girne Üniversitesi’nin Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:43
  • 2022, turizm sektörü için pandemi sonrası normalleşme yılı olacak26 Nisan 2022 Salı 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti