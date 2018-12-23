Girne’ye bağlı bazı köylerde yarın elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle yarın Girne’ye bağlı bazı köylerde kesinti yapılacak.
KIB-TEK açıklamasına göre; İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ Köyleri’nin elektrik enerjisinde kesinti gerçekleştirilecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 9:00-15:00 saatleri arasında olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.