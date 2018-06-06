  • BIST 95.412
  • Altın 191,805
  • Dolar 4,6063
  • Euro 5,4241
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Gökçe:“Mağusa’daki Yarış, Benimle Belediyeyi Batıran Zihniyet Arasında”

» »
​​​​​​​Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerine devam ederken, televizyon ve radyo programlarına da katılmaya ihmal etmiyor.
Gökçe:“Mağusa’daki Yarış, Benimle Belediyeyi Batıran Zihniyet Arasında”

Hafta başından itibaren bölgedeki resmi daireler ve belediyeyi ziyaret eden Gökçe, halktan yoğun ilgi görüyor. Ziyaret ettiği yerlerde programını anlatan Ulaş Gökçe,  ayni zamanda halkın sorunlarını da dinliyor.

Gökçe yaptığı açıklamalarda, Mağusa’daki seçim yarışının kendisiyle Belediyeyi batıran zihniyet arasında olacağını ve Mağusa’nın geleceği için yarışı kendisinin kazanacağını söylüyor. Gökçe, adaylardan birinin zaten belediyeyi bu kötü duruma getiren şimdiki belediye başkanı olduğunu belirtirken diğerinin ise onunla beraber belediye meclisinde dört yıl çalışan ve hiçbir muhalefet yapmayan, dört yıl susan bir belediye meclis üyesi olduğunu belirtti. Üçüncü adayın ise şimdiki belediye başkanını destekleyen partinin ilçe başkanı olduğunu ve belediyenin bu durumundan en az onun kadar suçlu olduğunu vurguladı. Bu ekibin, klasik bir “Başkan” yaratmak için çalıştığın söyleyen Gökçe kendilerinin katılımcı, sorunları birlikte çözen, paylaşımcı bir yönetim için çalıştıklarını belirtti.

Halkın bu durumu iyi anladığını ve doğru tercihi yapacağına inandığını belirten Gökçe, halkın kendilerine güvendiğini 25 Haziran günü yeni bir dönemin başlayacağını savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDP Alsancak’ta Fırat Ataser dedi06 Haziran 2018 Çarşamba 11:34
  • Yalkut: “Yeni Erenköy’de Yeni Bir Başlangıç için Çalışıyoruz”06 Haziran 2018 Çarşamba 11:25
  • Sümer Aygın, Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti06 Haziran 2018 Çarşamba 11:11
  • LTB seçimini kim kazanacak?06 Haziran 2018 Çarşamba 11:05
  • “En önemli projem, emirnamenin çıkarılmasıdır”06 Haziran 2018 Çarşamba 09:48
  • “Merkezi hükümete çağrı yapıyorum, bu filtre (Teknecik) işini çözelim”06 Haziran 2018 Çarşamba 09:44
  • Seçmenler nerede oy kullanacaklarını web sitesinden öğrenebilecek05 Haziran 2018 Salı 13:46
  • Sertoğlu, göreve gelmesi halinde asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğini söyledi.05 Haziran 2018 Salı 12:37
  • CTP'den gövde gösterisi, adaylar tanıtıldı05 Haziran 2018 Salı 11:40
  • Yerel yönetimlerde alternatifler için tarafız05 Haziran 2018 Salı 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti