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Google Haritalar yüzünden cesedi 18 ay geç bulundu

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Avustralya'da kaybolan bir kişinin cansız bedeni, 'yanlış Google haritalar verisine dayanılarak' arandığı için 18 ay geç bulundu.
Google Haritalar yüzünden cesedi 18 ay geç bulundu

Avustralya'da kaybolan bir kişinin cansız bedeni, 'yanlış Google haritalar verisine dayanılarak' arandığı için 18 ay geç bulundu.Avustralya'da yaşayan 46 yaşındaki Darrell Simon, en son 2014'ün Kasım ayında, Brisbane'nin 80 kilometre batısında arkadaşının evinde görülmüştü.

 

Kaybolduğu öğrenilen adam, arama ekipleri tarafından arandı ancak cansız bedeninden geriye kalanlar Mayıs 2016'ya kadar bulunamadı ve Simon'un intihar ettiğine hükmedildi.

Yapılan aramalarda, polis tarafından kullanılan haritanın ise yanlış olduğu ortaya çıktı. Queensland bölge yargıcı John Lock'un açıkladığı bilgilere göre, yanlış harita kullanımı sonucunda Simon'un Laidley Creek West'te bulunan mülkünün yarısının arandığı ortaya çıktı.

'EĞER İLK ARAMADA BULUNSAYDI…'

Lock'un raporunda, "Saha araştırmasının, mevcut bölgenin yalnızca yarısında yapılmış olduğu gerçeği oldukça üzücü bir durum. Bay Simon'un bedeninin bulunmasında yaşanan gecikme, babası başta olmak üzere ailesi ve arkadaşlarını kedere sürükledi. İnsan, eğer Simon'un cansız bedeni ilk arama esnasında bulunsaydı, ölümü hakkında küçük düşürücü ve saygısızca spekülasyonlar ortaya çıkar mıydı diye düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Ortaya atılan iddialara göre, Simon'un ölüm sebebinin, yaşadığı para anlaşmazlığı sonucunda gerçekleştiği iddia edilmişti.

 

Öte yandan Lock, Simon'un cansız bedeninin bulunamaması konusunda, bölgenin yoğun bitki örtüsünün etkili olduğunu da raporuna ekledi.

'GOOGLE HARİTALAR KULLANMAYIN'

Lock ayrıca, Google Haritalar'ın, Simon'un arazisinin sınırlarını belirlemek konusunda 'çok az yardımcı olduğunu' belirtti ve polisin arama çalışmalarında Google Haritalar yerine yüksek kalite GPS ve haritalama sistemi kullanmalarını önerdi.

Simon'un kalıntıları, mülkünün kendisinden sonraki sahipleri tarafından yapılan temizlik esnasında bulundu.

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