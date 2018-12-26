Görme engelli yoluna bile masa atmışlar!..(VIDEO HABER)

Lefkoşa Arasta'da görme engelli vatandaşlar artık kaldırımlarda yürüyemez hale geldi.

Görme engelliler, kaldırımlarda bastonlarıyla yön bulmalarını sağlayan sarı kılavuzlar üzerinde kesintisiz olarak yürüyemiyor. Sarı şeritlerin üzerine, esnaf masa sandalye atarak işgal ediyor, sorumsuz sürücüler araç park ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bu olaya bir an önce el atmasını istiyen Erdinç bey , ''Esnafın kaldırımları komple masa ve tezgahlarla işgal edip bizim yürümemize engel olması daha vahim dedi ve sesimizi duyun artık'' dedi.

Bu videodan sonra Belediye harekete geçti