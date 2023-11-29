Gram altın 2 bin liraya koşuyor...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayacağı yönünde beklentiler nedeniyle dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin kayıplarını sürdürmesiyle 7 ayın zirvesine yükseldi. 2052 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.01 itibarıyla yüzde 0,11 kazançla 2044 dolarda işlem gördü.
Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle altının gram fiyatı, tarihi zirvesini 1907 liraya çıkardı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,17 primle 1900 liradan alıcı buluyor.
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