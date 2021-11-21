  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

GS Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklamalar! "Çok kötü ve art niyetli..."

» »
Maçın ardından açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hakem kararlarını eleştirerek, "Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı" dedi.
GS Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklamalar! "Çok kötü ve art niyetli..."

Nef Stadyumu'ndaki dev mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararlarını eleştirdi. TFF'yi de eleştiren Elmas şunları kaydetti:

"Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı. Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biliyorsunuz sezon başından beri, son derece yapıcı bir üslupla, Türk sporunun içinde bulunduğu bataklıktan, Galatasaray'ın önderlik yaparak Türk sporunu buradan çıkaracak bir anlayış sergiliyoruz.

Sistemi düzeltme çabalarımız, maalesef sistemin içindeki çürümüş düzen tarafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye çalışılıyor. MHK'yle ilgili uzun süredir bir sistem değişikliği çabası içindeyiz"

Elmas, "Size şöyle söyleyeyim. Benim oyuncuma verilebilecek potansiyel cezayı, benimle pazarlık etmeye kalkan kulüp başkanı oldu. Böylesine kirli bir sistemin içindeyiz" diye konuştu.

 

T24.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derbide ilk GOL geldi!21 Kasım 2021 Pazar 19:21
  • Tarih boyunca Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar!21 Kasım 2021 Pazar 19:05
  • Galatasaray'dan Squid Game koreografisi!21 Kasım 2021 Pazar 19:01
  • Günün ilk derbisinde kazanan Fenerbahçe!21 Kasım 2021 Pazar 18:40
  • Derbide ilk 11'ler belli oldu21 Kasım 2021 Pazar 18:38
  • Agüero’dan Futbola Mecburi Veda21 Kasım 2021 Pazar 15:25
  • Rakamlarla Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti!19 Kasım 2021 Cuma 22:19
  • Manchester Cityli futbolcu Kevin De Bruyne'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı19 Kasım 2021 Cuma 19:47
  • Gerrard’dan Aston Villa Oyuncularına Ketçap Yasağı19 Kasım 2021 Cuma 17:43
  • SFC Dörtyol Onaylandı19 Kasım 2021 Cuma 16:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti