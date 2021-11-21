GS Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklamalar! "Çok kötü ve art niyetli..."

Maçın ardından açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hakem kararlarını eleştirerek, "Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı" dedi.

Nef Stadyumu'ndaki dev mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararlarını eleştirdi. TFF'yi de eleştiren Elmas şunları kaydetti:

"Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı. Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biliyorsunuz sezon başından beri, son derece yapıcı bir üslupla, Türk sporunun içinde bulunduğu bataklıktan, Galatasaray'ın önderlik yaparak Türk sporunu buradan çıkaracak bir anlayış sergiliyoruz.

Sistemi düzeltme çabalarımız, maalesef sistemin içindeki çürümüş düzen tarafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye çalışılıyor. MHK'yle ilgili uzun süredir bir sistem değişikliği çabası içindeyiz"

Elmas, "Size şöyle söyleyeyim. Benim oyuncuma verilebilecek potansiyel cezayı, benimle pazarlık etmeye kalkan kulüp başkanı oldu. Böylesine kirli bir sistemin içindeyiz" diye konuştu.

T24.