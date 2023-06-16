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Guardian: Rolls-Royce’un Türk CEO’su, İngiltere’nin gizli denizaltı belgelerine erişemiyor

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İngiltere Donanması'ndaki denizaltılar için nükleer reaktör üreten otomotiv devi Rolls-Royce'un Türk CEO’su Tufan Erginbilgiç’in, İngiltere’nin gizli denizaltı belgelerini görmesine izin verilmediği ortaya çıktı.
Guardian: Rolls-Royce’un Türk CEO’su, İngiltere’nin gizli denizaltı belgelerine erişemiyor

İngiliz lüks otomobil devi Rolls-Royce’un CEO'su olan Türk iş insanı Tufan Erginbilgiç'in, Türkiye-İngiltere çifte vatandaşı olması nedeniyle İngiltere'nin gizli denizaltı belgelerini görmesine izin verilmediği haberi İngiliz basınında gündem oldu.

Guardian gazetesinin haberine göre, ocak ayında 12 milyar sterlin büyüklüğündeki mühendislik devi Rolls-Royce'ta CEO'luk koltuğuna oturan Erginbilgiç, hükümetin denizaltı belgelerine ulaşamıyor. Kaynaklara göre Erginbilgiç'in Türkiye vatandaşı olması nedeniyle, sadece İngiltere vatandaşlarının erişimine açık olan gizli belgeleri görmesi Whitehall güvenlik protokolü uyarınca engellendi.

NÜKLEER FAALİYET GÖREVİ GRUP BAŞKANINA VERİLDİ

Şirkette İngiltere'nin denizaltılarla ve nükleer faaliyetlerle ilgili süreçleri takip etme görevi, martta Grup Başkanı olan Chris Cholerton'a verildi. Şirkete yakın kaynaklar, CEO'nun şirketle ilgili önemli süreçlerden dışlanmasının eleştirilere yol açtığını aktardı.

İngiltere’nin nükleer caydırıcılık faaliyetleri kapsamında Rolls-Royce destekli olarak nükleer savaş başlığı taşıyan bir denizaltı sürekli devriye geziyor.

Rolls-Royce'tan bir sözcü de, CEO olarak Erginbilgiç'in şirketin nükleer faaliyetlerinden de sorumlu olduğunu, gizli bilgilerle ilgili olarak Grup Başkanı Cholerton'ın CEO'ya destek verdiğini belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın geçen sene Erginbilgiç'in CEO olarak atanacağından haberdar olduğu da kaydedildi.

DONANMA İÇİN NÜKLEER REAKTÖR İNŞA EDİYORLAR

Rolls-Royce'un denizaltı birimi, İngiliz denizaltılara enerji sağlayan nükleer reaktörler inşa ediyor. Birimde 1500'den fazla mühendis, İngiltere Donanması'nın kapasitesini artırmak üzere faaliyet yürütüyor.

Kilisli olan İTÜ mezunu Türk iş insanı Tufan Erginbilgiç, 50 bin çalışanın görev yaptığı Rolls-Royce’ta CEO'luk görevini ocak ayında Warren East'ten devralmıştı. Beraberinde kendi danışmanlarını da getiren Türk iş insanının şirkette çalışan sayısının azaltma adımı atması bekleniyor.

Guardian, 2014-2020 arasında BP'de yöneticilik görevi yapan Erginbilgiç'in bu şirkette yıllık 1,25 milyon sterlin aldığını aktardı.

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