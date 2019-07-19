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Gültan Kışanak Ve Sebahat Tuncel hakkında verilen yaklaşık 30 yıl hapis cezasını İstinaf mahkemesi bozdu

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Gaziantep BAM'ın kararı sonrası dosya tekrar ilk derece mahkemesine gönderildi
Gültan Kışanak Ve Sebahat Tuncel hakkında verilen yaklaşık 30 yıl hapis cezasını İstinaf mahkemesi bozdu

İki yıldan fazla süredir tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e, "Örgüt kurma ve yönetme", ve "Örgüt propagandası yapma" şuçlamalarından hapis cezası verilmiş, Kışanak 14 yıl 3 ay, Tuncel'e de 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucu Tuncel ve Kışanak hakkındaki karar bozuldu.

Kararda "Terör örgütüne üye olma" şuçu bakımından cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanması" şeklinde karar verilmesi gerektiği belirtilirken ilk derece mahkemesinin kararında sadece ilgili maddeye atıf yapıldığı ve açıkça yazılmadığı kaydedildi.

"Terör örgütü propagandası" suçu bakımından da cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması gerektiğinin yine ilk derece mahkemesinin kararında gözetilmediği açıklandı.

Ayrıca "Terör örgütü propagandası" suçu için zincirleme suç olarak hükümleri uygulanırken hükme esas alınan son eylem tarihinin her bi eylem için ayrı ayrı gösterildiği ifade edildi

Gaziantep BAM'ın kararı sonrası dosya tekrar ilk derece mahkemesine gönderildi.

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