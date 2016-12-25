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Güneş enerjisini elektriğe dönüştüren yol açıldı

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Güneş enerjisini elektriğe dönüştüren yol açıldı
Fransız yetkililer, yolun 3 bin 400 nüfuslu küçük bir kasabanın sokak lambalarını yakmaya yetecek kadar elektrik üreteceğini umuyor

Fransız Çevre Bakanlığı, güneş panelleriyle kaplı “benzeri görülmemiş” yeni bir yolun açılışını ilan etti. Normandiya’nın  Tourouvre-au-Perche kasabasında yer alan yol yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda.

Gaia Dergi'de yer alan habere göre, güneş panelli yol fikri aslında yeni değil. 2014 yılında Hollanda’da güneş enerjili SolaRoad isimli bisiklet yolu açılmıştı ve başlangıçta ortaya çıkan sorunlara rağmen 3 bin kWh enerji üretilmişti. (Bu değer bir yıl boyunca bir ailenin kullanacağı ortalama enerji miktarına tekabül ediyor.) Ancak, bisiklet yolunun inşa maliyeti 520 bin kWh’i aşmış olabilir.

Fransa’da açılan Wattway adlı yol ise 5 bin avroya mâl oldu. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, bu yeni teknolojinin daha önce benzeri görülmedi.

Yolun üzeri, güneş enerjisini elektriğe dönüştüren fotovoltaik (PV) panellerle kaplı. Fotovoltaik, ışığı doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebilen bir teknolojidir. İki veya daha fazla güneş paneli birbirine bağlanarak güneş paneli dizisini oluştururlar.

Fransız yetkililer, yolun 3 bin 400 nüfuslu küçük bir kasabanın sokak lambalarını yakmaya yetecek kadar elektrik üreteceğini umuyor.

Wattway, aslında ortalama bir araç trafiğinde, güneş panelli yolun davranışını test etmek amacıyla tasarlandı ve 2 yıllık test periyodu boyunca günde yaklaşık 2 bin sürücü tarafından kullanılacak. Bu yılın başlarında ise, Ekoloji Bakanı Ségolène Royal, gelecek beş yılda 1000 kilometrelik bir yolun güneş panelleri ile kaplanmasını istediğini söyledi.

Eleştirmenler, bu projenin uygun maliyetli olmadığını söylüyorlar. Le Monde gazetesine konuşan CLER Enerji Dağıtım Şirketi Başkan Yardımcısı Marc Jedliczka, teknolojiden yararlanırken, yatırımların kazanılacak faydadan daha pahalı olmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yenilenebilir Enerji Sendikası (SER) Başkanı Jean-Louis Bal ise, bu tarz projelerde kâr-zarar oranını anlayabilmek için maliyete, elektrik üretimine ve yaşam ömrüne bakılması gerektiğini söylüyor. Yani, bu tarz eleştirilere cevap verebilmek için henüz çok erken.

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