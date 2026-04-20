Üstel: “Düzenleme yeniden komiteye çekilecek, uzlaşıyla Genel Kurul’a taşınacak”

Başbakan Ünal Üstel, ekonomik gelişmeler doğrultusunda hazırlanan Hayat Pahalılığı ile ilgili yasal düzenlemelerin yeniden değerlendirilmek üzere komiteye çekileceğini açıkladı.

Üstel, sürecin uzlaşı içinde yürütüleceğini vurgulayarak, hedeflerinin hem ekonomik istikrarı korumak hem de halkın refahını sürdürülebilir kılmak olduğunu ifade etti.

‘‘BU BİR İLERİ ADIMDIR’’

Üstel, ‘‘Daha önce komitede görüşülen düzenlemeden farklılıklar olduğu için mevcut düzenlemenin komiteye çekilmesi ve yeniden tüm ilgili paydaşlarla değerlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Sendikalarla yürütülen bu süreçte ortaya konan irade, bir geri adım değil; tam tersine toplumsal huzuru güçlendiren, gerilimi düşüren ve ortak aklı öne çıkaran ileri bir adım olarak değerlendirilmelidir’’ dedi.

“HALKIN ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

Göreve geldikleri günden bu yana temel yaklaşımlarının net olduğunu belirten Üstel, halkın alım gücünü korumak, yaşam standartlarını yükseltmek ve hiçbir kesimi mağdur etmemek adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bu kapsamda, çalışanların alım gücünün düşmemesi için tarihte ilk sayılabilecek bir uygulamayla yılda üç kez hayat pahalılığı ödemesi yapıldığını hatırlatan Üstel, bu süreçte hem vatandaşın korunmasının hem de kamu maliyesinin dengede tutulmasının esas alındığını kaydetti. Üstel ayrıca asgari ücretli çalışanlarıda hayat pahalılığı karşısında asla ezdirmediklerini vurguladı.

KÜRESEL GELİŞMELER EKONOMİYİ ZORLADI

Üstel, 2025’in sonlarından itibaren küresel ekonomik gelişmelerin etkisinin daha belirgin hale geldiğine dikkat çekerek, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların enerji ve akaryakıt fiyatları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.

Hükümetin yaklaşık bir buçuk yıl boyunca akaryakıt fiyatlarına zam yapmayarak önemli bir fedakarlık ortaya koyduğunu ifade eden Üstel, bu süreçte vergi ve kamu gelirlerinden feragat edilerek piyasanın dengede tutulduğunu ancak gelinen noktada bu yükün sürdürülebilirliğinin zorlandığını söyledi.

“TASARRUF TEDBİRLERİ ZORUNLU HALE GELDİ”

Ekonomik dengelerin korunması amacıyla bazı yasal düzenlemelerle tasarruf tedbirlerinin alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini dile getiren Üstel, Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; Ekonomi, İçişleri ve Çalışma Bakanlıklarının katkılarıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ve ilgili düzenlemenin bu çerçevede gündeme getirildiğini belirtti.

DÜZENLEME YENİDEN KOMİTEYE

Süreçte, gelen görüş ve önerilerin alınması adına yeni bir değerlendirme yapıldığını açıklayan Üstel; Bu kapsamda hükümetin, düzenlemeyi yeniden komiteye çekme kararı aldığını belirtti.

Üstel, “Ortak aklı esas alarak, uzlaşı kültürü içinde hareket edeceğiz. Komite sürecinde tüm taraflarla birlikte detaylı değerlendirme yaparak yeniden bir uzlaşı zemini oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

HEDEF: İSTİKRAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REFAH

Başbakan Üstel, hükümetin bir yandan mali disiplini korurken diğer yandan gelir artırıcı adımlar üzerinde çalıştığını vurgulayarak, kriz yönetimi çerçevesinde kararlı bir politika izlediklerini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi ve koalisyon ortaklarıyla birlikte sürecin istişare içinde yürütüleceğini ifade eden Üstel, amaçlarının ülkenin ekonomik istikrarını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha sağlam bir yapı bırakmak olduğunu sözlerine ekledi.