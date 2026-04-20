SON DAKİKA

Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: İfadede Satış İtirafı

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan M. H. İ. mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: İfadede Satış İtirafı

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru M. K., 16 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlının kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını aktardı.

Polis, yapılan aramalarda zanlının tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu değerlendirilen öğütücü ve hassas terazi tespit edilerek emare alındığını söyledi. Zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığı ve mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre temin edildiği belirtildi.

Polis, bu süre içerisinde emarelerin incelenmeye gönderildiğini kaydetti. Zanlının ifadesinde 9 ve 15 Nisan tarihlerinde 15’er gram olmak üzere toplam 30 gram hintkeneviri aldığı, bunun 15 gramını çeşitli şahıslara satarak maddi kazanç elde ettiğini beyan ettiği aktarıldı.

Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket G., zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  • Kadına şiddet ve uyuşturucu suçlarından tutuklanan iki zanlıya 4 gün ek tutukluluk20 Nisan 2026 Pazartesi 13:12
  • İtiraf etti... Lefkoşa'da mide bulandıran olay20 Nisan 2026 Pazartesi 12:54
  • Trafo Bakımı Nedeniyle Yarın Elektrik Kesintileri Uygulanacak20 Nisan 2026 Pazartesi 12:48
  • Minik Cumhurbaşkanından Büyük Reform Önerisi: Harcamalar Anlık İzlenecek20 Nisan 2026 Pazartesi 12:42
  • Bıçaklı: Grup toplantısından çıkacak kararı bekleyeceğiz20 Nisan 2026 Pazartesi 11:35
  • “KKTC siyaseti için bir uyanış çağrısı yapıyoruz”20 Nisan 2026 Pazartesi 10:59
  • Bir haftada 10 yangın20 Nisan 2026 Pazartesi 10:45
  • Üstel: Grup toplantısından çıkacak karar neyse onu uygulayacağız20 Nisan 2026 Pazartesi 10:19
  • Lefkara'daki yüzlerce bina 'harap ve tehlikeli' durumda20 Nisan 2026 Pazartesi 09:37
  • Makina Mühendisleri Odası’ndan KIB-TEK’e Teknik Uyarı: Motorlar Değiştirilmeli20 Nisan 2026 Pazartesi 09:14
