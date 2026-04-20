Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: İfadede Satış İtirafı

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru M. K., 16 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlının kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını aktardı.

Polis, yapılan aramalarda zanlının tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu değerlendirilen öğütücü ve hassas terazi tespit edilerek emare alındığını söyledi. Zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığı ve mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre temin edildiği belirtildi.

Polis, bu süre içerisinde emarelerin incelenmeye gönderildiğini kaydetti. Zanlının ifadesinde 9 ve 15 Nisan tarihlerinde 15’er gram olmak üzere toplam 30 gram hintkeneviri aldığı, bunun 15 gramını çeşitli şahıslara satarak maddi kazanç elde ettiğini beyan ettiği aktarıldı.

Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket G., zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.