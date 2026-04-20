İtiraf etti... Lefkoşa'da mide bulandıran olay

Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz ve cinsel istismar suçundan tutuklanan 24 yaşındaki M.Ö yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olguları aktardı.

Özdiken, 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Hamitköy Barajına götürdüğü 14 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girerek, cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi.

Polis, çocuğun 1 Nisan 2026’da durumu rehber öğretmenine anlattığını, rehber öğretmenin da Sosyal Hizmetler Dairesine bildirdiğini kaydetti. Polis, aynı gün sosyal hizmetlerin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 16 Nisan’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra DNA testi için örnek alındığını belirtti. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, olayın toplumda infial yarattığını, suçun ağır ceza mahkemesi kapsamında giren ve uzun süre hapis öngören bir suç olduğunu, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
