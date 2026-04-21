Kaza yapıp kaçtı, aracında uyuşturucu bulundu

Gazimağusa - Karpaz Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında 18 Nisan 2026 tarihinde saat 00.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, olay yerinden isim ve adres bırakmadan ayrılan sürücünün M.O. (E-23) olduğu tespit edildi.
Gazimağusa - Karpaz Anayolu'nun 12-13'üncü kilometreleri arasında 18 Nisan 2026 tarihinde saat 00.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, olay yerinden isim ve adres bırakmadan ayrılan sürücünün M.O. (E-23) olduğu tespit edildi.

Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu DY 376 plakalı araçta yapılan aramada, yaklaşık 0.10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Olayla bağlantılı olarak M.O. (E-23) tutuklanırken, hem trafik kazasıyla ilgili hem de uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

