Erman Yaylalı: Hükümet enflasyon ateşine benzin döküyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK Üyesi Erman Yaylalı, yazılı açıklamasında ülkedeki ekonomi yönetimine sert eleştiriler yönelterek, mevcut politikaların enflasyonu daha da körüklediğini savundu.
Yaylalı, KKTC’de ekonomik akıldan uzak bir yönetim anlayışının hakim olduğunu belirterek, kontrol altına alınamayan enflasyon nedeniyle yurttaşların her geçen gün fakirleştiğini ve gelir adaletsizliğinin derinleştiğini ifade etti.

“Zamlar enflasyonu besliyor”

Kullanılan para biriminin sürekli değer kaybettiğini ve akaryakıt, elektrik ile gaz gibi temel girdilere yapılan zamların mal ve hizmet fiyatlarını hızla artırdığını vurgulayan Yaylalı, enflasyonun artık önlenemez bir noktaya geldiğini kaydetti.

Bütçe açıklarının zamlarla kapatılmaya çalışıldığını belirten Yaylalı, bu yöntemin çözüm olmadığını ifade ederek, bütçe açığının 30 milyar TL seviyesine yaklaştığını söyledi.

“Hiper enflasyon ve durgunluk kapıda”

Mevcut politikaların devam etmesi halinde ülkenin hiper enflasyon ve ekonomik durgunluk (stagflasyon) sürecine gireceğini savunan Yaylalı, özellikle dar ve sabit gelirli kesimin alım gücünün hızla düşeceğini vurguladı.

“Kayıt dışılık görmezden geliniyor”

Ülkedeki ekonomik faaliyetlerin büyük bölümünün kayıt dışı olduğuna dikkat çeken Yaylalı, bu alanın denetim altına alınması halinde devlet gelirlerinin ciddi şekilde artırılabileceğini ifade etti.

Yaylalı, buna rağmen hükümetin kayıt dışılıkla mücadele etmek yerine vergi ve muhaceret aflarıyla bu yapıyı teşvik ettiğini öne sürdü.

“Bu yaklaşım halk düşmanlığıdır”

Yaylalı, hükümetin yarattığı ekonomik sorunların sorumluluğunu çalışan kesime yüklemeye çalıştığını belirterek, hayat pahalılığı ödeneğinin hedef haline getirilmesini eleştirdi.

Bu yaklaşımı “en hafif tabiriyle halk düşmanlığı” olarak nitelendirdi.

“Çözüm belli: gelir artır, gider azalt”

Devletin düzenleyici rolünü yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Yaylalı, bütçe dengesinin sağlanması için gelir artırıcı ve tasarruf odaklı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“TDP’nin ekonomik programı hazır”

TDP olarak kısa, orta ve uzun vadeli ekonomi politikalarının hazır olduğunu belirten Yaylalı, iktidara gelmeleri halinde ilk 6 ayda dar ve sabit gelirli kesimin yaşam koşullarında gözle görülür iyileşmeler sağlanacağını kaydetti.

Yaylalı, bir yıl içinde ise ekonominin genelinde toparlanma sürecinin başlayacağını ifade etti.

